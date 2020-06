Bruiloften worden dankzij versoepelingen gezelliger, maar anderhalve meter blijft 'doorn in het oog'

Anjo Alders, locatiemanager van Domusdela. vergroot

Bij feestlocatie Domusdela aan de Kanaalstraat in Eindhoven zijn de voorbereidingen woensdag al in volle gang. Dankzij de versoepelde maatregelen kunnen er per 1 juli veel meer mensen bij een bruiloft zijn. Wel moet iedereen blijven zitten. Maar toch: heuglijk nieuws voor ondernemers en stelletjes die binnen willen gaan trouwen. "Maar als het nodig is dan zullen we handhaven."

Er is vanaf 1 juli geen maximumaantal mensen meer waar organisatoren van feestjes rekening mee moeten houden. Tenminste, als anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Zo niet, dan mogen er binnen maar honderd mensen bij zijn. “Dit is hartstikke mooi”, zegt Anjo Alders, locatiemanager van Domusdela. “Normaal kan hier alles. Trouwen, rouwen, feesten. Maar nu is het toch anders. Deze versoepeling is goed nieuws."

Toch is er een boel onduidelijkheid. De anderhalvemeterregel blijft bestaan, er moet gezeten en vooraf gereserveerd worden én er moet een gezondheidsverklaring worden gegeven door bezoekers. “Maar goed, we zijn van alle markten thuis, dus we zorgen dat een feestje toch leuk blijft ondanks zulke maatregelen. Zo proberen we die anderhalve meter aan ruimte tussen mensen op te vullen met andere dingen, bijvoorbeeld met vazen of kleine barretjes.”

Het versoepelen van de regels per 1 juli is volgens Alders aan de te late kant. Dat de anderhalvemeterregel gewoon van kracht is haar bovendien een doorn in het oog. “Ik sta te juichen als de anderhalve meter weg is. Ik hoop dat mensen zelf rekening houden met de situatie en ik ben niet bang dat het uit de hand gaat lopen, maar mocht het nodig zijn omdat mensen geen afstand houden, dan zullen we moeten handhaven.“

De stelletjes die binnenkort gaan trouwen zijn er nog niet helemaal over uit wat de versoepelde maatregelen voor hen betekenen. Omdat er nog altijd bij binnen-evenementen met een limiet van 100 mensen gezeten moet worden kan er bijvoorbeeld niet gedanst worden."Dat maak het minder gezellig", zegt bruidegom Azim Azime, die 4 juli gaat trouwen. "Dat is best wel jammer. Het is minder persoonlijk. Ik denk dat wij gewoon per tien of vijf mensen op de dansvloer stiekem gaan dansen."

