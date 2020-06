Kunnen fans weer naar een PSV-wedstrijd? 'Lastig dilemma' volgens Jorritsma

Burgemeester Jorritsma. vergroot

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt de versoepelende maatregelen vanaf 1 juli wat betreft het betaald voetbal in zijn stad een 'dilemma'. Dat zei hij woensdagavond direct na de persconferentie. Volgens hem is er daarom ruimte ontstaan voor PSV en FC Eindhoven, maar geeft het ook moeilijkheden omdat bijvoorbeeld spreekkoren verboden blijven.

Jorritsma is niet alleen burgemeester van Eindhoven, maar ook voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Hij heeft daarom een belangrijke rol in de handhaving van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli zijn evenementen weer toegestaan, dus in principe ook voetbalwedstrijden.

"Ik heb altijd gezegd: zonder publiek kun je geen voetbalwedstrijden houden in mijn stad. Daar denk ik nog steeds zo over. Maar ik zal nu concreet afspraken moeten maken met PSV en FC Eindhoven. Ik moet namelijk toestemming geven voor een voetbalwedstrijd."

Omdat zingen en spreekkoren verboden blijven, maakt dat het voor de burgemeester mogelijk lastig om te handhaven. "Het is een dilemma hoe we daar mee om moeten gaan. We hebben namelijk de hardcore supporters die hun team willen aanmoedigen. Die willen 'boeee' kunnen roepen naar de tegenstander. Maar dat mag niet. Dus wat is redelijk? Hoe gaan we daarmee om?", vraagt hij zich hardop af.

"In het Philips Stadion passen nu 35.000 mensen. Misschien kunnen we bijvoorbeeld 5000 of 6000 mensen op voldoende afstand binnenlaten. Maar het is allemaal nog niet definitief."

