Kijk hier naar de persconferentie van het kabinet over de coronacrisis

Het kabinet geeft woensdagavond vanaf zeven uur een persconferentie over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voeren het woord. Volg de persconferentie hier live.

De persconferentie woensdagavond is de laatste geplande persconferentie over corona. Het kabinet wil vermoedelijk iets verder gaan met het versoepelen van de maatregelen nu de cijfers over verspreiding de goede kant opgaan. Zo wordt het maximumaantal bezoekers voor evenementen mogelijk per 1 juli geschrapt, aldus de NOS dinsdagmiddag.