Coronamaatregelen flink versoepeld: grote bijeenkomsten mogen weer, anderhalve meter afstand blijft

Op bijeenkomsten mag vanaf 1 juli een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn, zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden, er is gereserveerd en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Dat heeft het kabinet woensdagavond aangekondigd in een persconferentie na het crisisberaad. "We krijgen meer ruimte door afstand te houden", zei Rutte. "We gaan de zomer in met meer vrijheid dan verwacht."

Er geldt nu volgens de coronamaatregelen een maximum bij evenementen van dertig mensen. Vanaf 1 juli zou dat aantal verhoogd worden naar 100. Maar het kabinet wil iets verder gaan met het versoepelen van die maatregelen nu de cijfers over verspreiding de goede kant opgaan. Dat werd dinsdag al duidelijk uit berichtgeving van de NOS.

Voor bijeenkomsten binnen gaat vanaf 1 juli gelden dat er een onbeperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, zolang er is gereserveerd én er van tevoren gevraagd wordt naar de gezondheid van de bezoekers, een zogeheten triage. Toch zullen er op korte termijn geen grote evenementen plaatsvinden. "Een vergunningaanvraag voor een groter evenement kost al gauw een week of zes. Dus voor de tweede week van augustus gaan die niet plaatsvinden", aldus Rutte.

Alle sporten, dus ook contactsporten, zijn per 1 juli weer toegestaan, zowel als recreatieve activiteit als in wedstrijdverband. Ook mogen er volgens Rutte vanaf 1 juli weer toeschouwers zijn in een voetbalstadion. Zij moeten dan wel voldoen aan de gestelde maatregelen van anderhalve meter afstand. Ook geldt er nog een verbod op dingen als hard meezingen en spreekkoren. Zangkoren mogen onder voorwaarden dan wel weer repeteren en optreden van af 1 juli.

Andere maatregelen ook versoepeld

Ook het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juli nog verder open. De bus of de trein mag vanaf 1 juli ook weer gebruikt worden voor reizen die niet noodzakelijk zijn. Alle zitplaatsen in het openbaar vervoer mogen dan weer worden gebruikt. "Maar probeer elkaar de ruimte te geven", aldus Rutte.

Vanaf 1 juli geldt er ook geen limiet meer op het aantal mensen dat samen in de auto mag. Ook mogen in touringcars en taxi's vanaf die datum weer alle zitplaatsen worden bezet. Wel moet iedere reiziger een mondkapje dragen en moet de vervoerder vooraf beoordelen of reizigers gezond zijn. Andere en eerder geplande versoepelingen per 1 juli gaan daarnaast gewoon door. Dat betekent dat sportscholen, sauna's en casino’s de deuren weer kunnen openen. Middelbare scholen gaan na de zomer ook weer volledig open. Onder de 18 jaar hoeft geen afstand tot elkaar worden gehouden.

De aangekondigde versoepelingen op 1 juli betekenen goed nieuws voor cafés, theaters, bioscopen, kerken, kermissen en festivals. Op terrassen waar geen anderhalve meter afstand kan worden aangehouden mogen vanaf 1 juli kuchschermen worden geplaatst. De terrassen die anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen kunnen zo alsnog open. Alle contactberoepen, ook sekswerkers, mogen vanaf 1 juli weer aan de slag, al blijft het maken van een afspraak een vereiste. Eerder mochten andere contactberoepen zoals kappers al aan het werk.

Discotheken en nachtclubs blijven tot zeker 1 september gesloten.

'Dit hebben we samen gedaan'

De persconferentie woensdagavond is de laatste geplande persconferentie over corona. Er staat immers geen bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) meer op de agenda. Minister De Jonge sprak woensdagavond bemoedigende woorden. "Als we het goed doen, is nieuwe landelijke lockdown onwaarschijnlijk", zei hij.

Rutte gaf aan dat de versoepeling kan vanwege het goede handhaven en het naleven van de regels. "We hadden voor het eerst in maanden een dag met nul corona-sterfgevallen. Dat hebben we samen gedaan. Vergis u niet: zonder alle maatregelen zouden we naar schatting te maken hebben gehad 135.000 ziekenhuisopnames. Plekken die we nooit of te nimmer hadden kunnen realiseren. Deze getallen zouden onze land pas echt hebben ontwricht." De anderhalvemeternorm zal blijven bestaan zolang er geen vaccin is, zei Rutte.

