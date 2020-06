Parenclubs mogen open, maar willen dat niet met de anderhalvemeterregel: 'Dan komt er niemand'

Parenclub Mystique in Rucphen. (foto: Frank van Loon) vergroot

Een lege dansvloer, niemand aan de bar en geen clubjes gasten in de 'jungleruimte', het zwembad of in het bubbelbad. De deuren van de enige twee Brabantse parenclubs, in Rucphen en Beek en Donk, zijn al maanden gesloten. De clubs mogen weer open, maar dan wel met de anderhalvemeterregel. Maar dat is geen optie, stelt Bjorn Verbeek van swingersclub Ultimate-Dream: "Dan kunnen mensen niet doen waar ze voor komen. Je gaat toch ook niet naar een voetbalwedstrijd om tennis te kijken?"

Frank van Loon wordt heel treurig van de aanblik van de lege parenclub in het buitengebied van Rucphen. "Het buitenzwembad en het terras liggen er nu prachtig bij. Alles staat in bloei. Maar er is niemand die ervan kan genieten", zucht hij. De sluiting van Club Mystique gaat hem niet in de koude kleren zitten. "Alles wat je in die 19 jaar hebt opgebouwd, zie je langzaamaan verdwijnen. Dat doet zeer."

'Gewerkt voor Jan met de korte achternaam'

Frank heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. "Ik heb allerlei onderhoudsklusjes gedaan. Van schilderwerk tot het plaatsen van nieuwe LED-verlichting in de sauna. De afgelopen week heb ik de trapverlichting vernieuwd."

In Beek en Donk runnen Bjorn Verbeek (46) en Bart Otten (54) Swingersclub Ultimate-Dream. "We zijn nu drieënhalf jaar open en dan krijg je zoiets. We hebben gewerkt voor Jan met de korte achternaam," reageert Bjorn gelaten. "Alle kosten lopen gewoon door en de drankvoorraad kunnen we door het riool spoelen."

De heren beseffen dat ze geen andere keus hebben dan te wachten tot de anderhalvemetermaatregelen van de baan zijn. "Je kunt je er tegen verzetten, maar daar schiet je niets mee op. Je moet als ondernemer je verantwoordelijkheid nemen."

Kleine duizend bezoekers per week

Dat er nu al maanden geen geld meer binnenkomt, valt ook Frank zwaar. In een normale week ontvangt Club Mystique een kleine duizend bezoekers. De parenclub heeft zo'n 12.000 leden, waarvan de meesten niet kunnen wachten om weer langs te komen.

"Een deel daarvan begreep mijn besluit om dicht te gaan totaal niet, maar de gezondheid van onze bezoekers en onszelf is belangrijker. Sommige stelletjes blijven de hele avond met z'n tweetjes. Maar er zijn ook mensen die van partner ruilen of groepjes die met tien man bij elkaar gaan liggen."

Openen met 1,5 meter afstand

"Als parenclubs een vergunning hebben als horecagelegenheid, dan mogen zij weer open", zo laat het een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie weten. "Wel gelden ook daar de regels dat als men niet tot hetzelfde huishouden behoort en 18 jaar of ouder is, er anderhalve meter afstand gehouden moet worden tot elkaar. Daarnaast moet men ook geplaceerd worden en mag men bijvoorbeeld niet aan de bar gaan staan."

Het toepassen van de anderhalvemetermaatregelen is voor Bjorn van Ultimate-Dream geen optie. "Stel ik zou open gaan met die voorzorgsmaatregelen, dan komt er niemand op af. Dan kunnen mensen niet doen waar ze voor komen. Als je iets niet kunt doen, waarom ga je er dan naartoe? Je gaat toch ook niet naar een voetbalwedstrijd om tennis te kijken?"

'Hebben die mensen wel verantwoordelijkheidsgevoel?"

Een parenclub in de gemeente Hollands Kroon in Noord-Holland opent wel vanaf 1 juli. Dat vinden de eigenaren van de Brabantse parenclubs onbegrijpelijk. "Dat er clubs nu open gaan, da's linke soep. Het virus is er nog. Ik vind het echt onverantwoordelijk," aldus Frank. "Ik vind dat ze gewoon de regels strakker moet maken: of helemaal open zonder anderhalvemetermaatregelen of dichtblijven."

"Hebben die mensen überhaupt verantwoordelijkheidsgevoel?", vraagt Bjorn zich af. "Ik heb een horecavergunning en een seksvergunning. De gemeente Laarbeek heeft me nadrukkelijk gezegd: jij mag niet open, ook niet als zijnde café. Waarom zou een andere collega dan wel open mogen?"

"Ik zou heel graag, financieel gezien, in juli opengaan, want dan komt er iets binnen. Maar ik zou echt niet willen dat iemand hier een besmetting oploopt", reageert Frank. Wat hem ook stoort zijn de regels voor sekswerkers. "Da's één op één en dat mag wel. Dat vind ik heel vreemd. Er klopt helemaal niets van. Het is heel krom. Ik krijg heel veel telefoontjes en mailtjes. De mensen begrijpen het niet. Maar wij gaan het niet doen. Wij gaan niet open, wij houden de eer aan onszelf."

Illegale seksfeesten

"Je kunt wel merken dat mensen het ergens gaan zoeken, in de illegaliteit", vertelt Bjorn. "Ik heb al eens een uitnodiging gehad voor een seksfeest ergens in een oude fabriek. Of vijf à zes koppels die ergens thuis met elkaar afspreken. Dat hou je niet tegen."

Bjorn en zijn compagnon Bart proberen tijdelijk op andere manieren geld te verdienen. "Wij komen allebei uit de bouw en ik help mijn vriendin ook mee in haar bedrijf. We zijn dus hard aan het werken om de kop boven water te houden. We doen er alles voor om te kunnen blijven bestaan."