Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan DAF Eindhoven

Koning Willem Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan de DAF-fabriek in Eindhoven. Hij was op de werkvloer om met werknemers te praten en ging vervolgens rond de tafel met onder andere de directeuren van DAF, Brainport en Automotive. Er werd vooral gesproken over hoe het met de bedrijven is gegaan tijdens de coronacrisis en de plannen voor na de crisis.

Marielle Bijlmakers & Jan Peels Geschreven door

De koning begon zijn bezoek aan Brabant bij Nedschroef in Helmond, dat bevestigingsmiddelen, machines en gereedschappen voor DAF produceert. Daarna ging hij naar DAF in Eindhoven.

Tachtig procent

President-directeur Harry Wolters van DAF was trots dat koning Willem-Alexander op bezoek kwam. "Het is vooral een prachtige erkenning voor onze medewerkers", vond hij. Daarnaast vertelde Wolters dat de DAF fabrieken nu op tachtig procent van de capaciteit draaien van voor de corona uitbraak.

"Ik vond het wel een beetje spannend en helaas mochten we geen foto maken", vertellen de monteurs aan de lopende band. "We hebben met trots kunnen vertellen hoe we hier met de corona maatregelen werken en de koning was super geïnteresseerd", zegt Rogier van Mierlo tussen de half afgebouwde vrachtwagens. Op de vraag of de koning ook een beetje technisch is zegt hij "Dat heb ik niet kunnen achterhalen, maar hij heeft natuurlijk wel een technische achtergrond", reageert Rogier lachend.

