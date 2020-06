Man tot twee keer toe bedreigd met pistool vanuit auto, verdachte (34) aangehouden

Foto: Instagram, Politie Oss vergroot

Een man van 34 uit Oss is dinsdag in zijn woonplaats aangehouden voor het bedreigen van een man met een pistool. De verdachte zou zijn slachtoffer die dag tot twee keer toe hebben bedreigd vanuit zijn auto, zo maakte de politie donderdag bekend. Het slachtoffer is een bekende van de verdachte. De politie vermoedt dat de aanleiding voor de bedreigingen een ruzie in de relationele sfeer is.

Sandra Kagie Geschreven door

Het slachtoffer meldde de bedreiging dinsdag zelf bij de politie. Hij vertelde dat hij eerst op de Lijsterstraat en vervolgens op de Kardinaal de Jongstraat was bedreigd. Ook vertelde hij, dat hij al eerder door zijn belager was bedreigd.

Kort nadat agenten zijn verhaal hadden aangehoord, werd de verdachte in zijn huis in Oss aangehouden.

Meer wapens gevonden

In het huis van de verdachte vond de politie meerdere wapens, waaronder een balletjespistool dat voldeed aan de beschrijving die het slachtoffer had gegeven. Ook vond de politie twee luchtbuksen en een antiek vuurwapen.

Bij verder onderzoek in twee auto's van de verdachte vond de politie een mes en illegaal vuurwerk. De wapens, het vuurwerk én de twee auto’s zijn in beslag genomen. De 34-jarige man uit Oss zit nog vast.