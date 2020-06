Virgil van Dijk schrijft geschiedenis met Liverpool: de reacties

Virgil van DIjk uit Breda met Liverpool voor het eerst sinds 30 jaar kampioen. vergroot

Zonder te spelen is Virgil van Dijk uit Breda kampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City donderdag verloor bij Chelsea (2-1) kan Liverpool niet meer worden achterhaald. Van Dijk had een heel groot aandeel in het eerste kampioenschap sinds 1990.

Van Dijk speelde dit seizoen, dat onderbroken werd door de coronacrisis, alle wedstrijden voor Liverpool. De verdediger scoorde vier keer en pakte maar één gele kaart. Met Celtic werd Van Dijk eerder twee keer kampioen van Schotland.

Vier kenners over de rol van Virgil van Dijk bij de kersverse titel van Liverpool.

"Na 30 jaar is er reden voor feest, dan maar op de coronamanier.”

Kim Olthof uit Huijbergen is voorzitter van de officiële Liverpoolfanclub in Nederland.

“Zijn impact is niet te beschrijven. Sinds zijn komst naar Liverpool is de verdediging zoveel meer solide. Voorheen zaten de fans te bibberen als de bal richting doel kwam. Dat is helemaal weg. Je ziet dat andere spelers groeien omdat Virgil er staat. Het is wel een vreemd feest zo met die anderhalvemeter-maatregelen. We staan op een afstandje van elkaar te juichen. Na 30 jaar is er reden voor feest, dan maar op de coronamanier.”

Jordan Henderson, aanvoerder van Liverpool onlangs in de Engelse krant Evening Standerd.

“Het is met geen pen te beschrijven hoe belangrijk Virgil van Dijk is voor ons. Op het veld, maar nog veel meer buiten het veld. Hij is een ongelofelijk persoon, een echte leider in de kleedkamer. Hij doet alles perfect en leidt door het juiste voorbeeld te geven.”

"Ondanks corona denk ik dat de stad rood kleurt. Mooi toch!”

Jan Willem Spaans schreef een boek over Virgil van Dijk.

“Woensdag won Liverpool van Crystal Palace (4-0). Ik heb een statistiek gezien waaruit bleek dat Liverpool geen enkel balcontact van de tegenstander in het eigen strafschopgebied heeft toegestaan. Dat was voor het eerst sinds ze dit zijn gaan bijhouden in 2008. Het zegt alles over de rol van Virgil van Dijk. Dit is een kampioenschap zoals hij zelf is: ontspannen. Er kon niemand in de buurt komen. Dit is een apart feest.”

Jordy Brugel begon in 1998 met Virgil van Dijk te voetballen bij WDS’19 in Breda.

“Het maakt me zeker trots dat iemand die ik ken de Engelse titel pakt. Het is niet zomaar iets en in Liverpool heeft het meer waarde dan de Champions League. Eén ding weet ik zeker Virgil gaat daar nooit meer vergeten worden. Veel meer kun je voor een club niet betekenen. Steven Gerrard bijvoorbeeld is een legende van Liverpool maar hij is nooit kampioen geworden. Ik ben wel benieuwd wat voor feestje het wordt? Ondanks corona denk ik dat de stad rood kleurt. Mooi toch!”

Wachten op privacy instellingen...