Man verdronken in waterplas in Maarheeze, getuige zag zwemmer niet meer bovenkomen

Een man is donderdagmiddag verdronken in waterplas het Tipke in Maarheeze. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Het zou gaan om een inwoner van het azc in Budel, maar een woordvoerder van het COA gaf aan dat 'niet te bevestigen of ontkennen'.

Ongeluk

Een zwemmer zag iemand te water gaan, die vervolgens niet meer boven kwam. Getuigen waarschuwden de hulpdiensten, die massaal aanwezig waren.

Na een zoekactie werd het levenloze lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. Daarom wordt ook geen onderzoek meer gedaan naar het voorval.