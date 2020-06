Eten en drinken voor 'verwaarloosde' paarden: ‘Dit kan zo niet langer’

De paarden in Haarsteeg. vergroot

De inwoners in Haarsteeg zijn nog altijd bezorgd over een aantal paarden in het dorp. De dieren zouden volgens verschillende inwoners niet goed verzorgd en zelfs verwaarloosd worden. De maat is nu vol, zo vinden zij. Donderdag zorgden ze daarom zelf voor eten en drinken voor de paarden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde een aantal weken geleden de paarden. Conclusie: de paarden waren 'niet ernstig verwaarloosd' en 'de conditie van de dieren was goed'. Dit leidde tot onbegrip van omwonenden.

“Zelfs als je niet veel kennis hebt van dieren, zie je dat dit echt niet goed is”, zegt Eddy Nagels van de stichting ‘Strijders met hart voor grazers’.

Volgens Nagels moet een veearts kijken naar de conditie van de paarden, want het vertrouwen in de NVWA is bij hen weg. “Ik ben geen veearts, maar je kunt zo wel zien dat de paarden er niet goed uitzien. Ze krijgen te weinig eten en drinken en daarom zijn we hier. Het kan niet langer zo. Het water dat hier bijvoorbeeld staat, dat was al aan het borrelen. Ik weet niet wat er allemaal in zat.”

De eigenaar van de paarden is zich van geen kwaad bewust. "De NVWA heeft de paarden gezien en gecontroleerd en uiteindelijk geconcludeerd dat de paarden niet verwaarloosd zijn", zegt hij donderdagmiddag.

Hij kan niet om de filmpjes heen, waarop te zien is dat de paarden er niet goed uitzien. Toch is hij ervan overtuigd dat hij het goed doet. "Ik blijf doen wat ik denk dat goed is. Zo kom ik hier elke dag langs. En geef ik de paarden meer dan genoeg eten en drinken. De voeding ga ik niet aanpassen, want de paarden zijn gezond."

Maar dat geloven de bewoners niet. Zij willen dat de paarden liever vandaag dan morgen worden overgeplaatst naar een plek waar ze wel goed verzorgd worden. “Het doel is dat de eigenaar van de paarden binnenkort geen dieren meer mag houden, want hij kan er niet mee omgaan. Dat heeft hij al meerdere keren bewezen.”

