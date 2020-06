Geen klassenfoto voor veel kinderen: 'Dit gaan ze missen als ze ouder zijn'

De kinderen van basisschool 't Carillon kunnen dit jaar toch nog op de foto (Foto: Erik Peeters) vergroot

“Drie, twee, één: spaghetti!” De leerlingen van basisschool ‘t Carillon in Etten-Leur boffen maar. Ze mogen allemaal nog voor het einde van het schooljaar op de klassenfoto. Schoolfotograaf Benny Braat (53) uit Nispen houdt het tempo en de sfeer hoog tijdens de fotoshoot. Geroutineerd en precies op het juiste moment drukt hij af. “Ik moet dit snel doen anders worden sommige kinderen zenuwachtig.”

Duizenden kinderen in Nederland hebben door de coronacrisis dit jaar geen klassenfoto’s. “Veel scholen hebben de afspraken afgezegd. Ik heb drie maanden niks kunnen doen en nu doe ik mijn best om zoveel mogelijk kinderen te fotograferen. Maar ik kan natuurlijk niet in korte tijd alles inhalen”, legt Benny uit.

"Nu hebben ze toch iets tastbaars zodat ze later kunnen terugkijken op een heel bijzondere periode.”

Het was ook nog even spannend of de kinderen van ’t Carillon op de foto konden voor de zomervakantie. “Best wel, maar gelukkig kon de fotograaf meewerken en wij konden schuiven zodat het toch gelukt is. Nu hebben ze toch iets tastbaars zodat ze later kunnen terugkijken op een heel bijzondere periode”, vertelt directeur Hanneke Brooijmans.

Benny Braat werkt ruim dertig jaar als schoolfotograaf. vergroot

Benny is eigenaar van 't Zuiden Schoolfotografie, een begrip in Nederland en België. Hij nam het bedrijf tientallen jaren geleden van zijn vader over. Hij draait dus al flink wat jaartjes mee. "Als schoolfotograaf zie je de kinderen opgroeien van de kleuterklas tot havo 5 of verder." Niet zelden wordt hij door volwassenen herkend als schoolfotograaf uit vroegere tijden.

"Schouders recht en lach mij maar uit."

De fotograaf is in zijn element, maar hij vindt ook het erg jammer dat veel kinderen dit jaar minder geluk hebben. “Zeker voor leerlingen in groep 8 en eindexamenscholieren op het middelbaar onderwijs. Zo’n foto is een tastbare herinnering aan je schooltijd. Ze zullen die nog niet direct missen maar wel als ze ouder zijn, denk ik.”

Na de zomervakantie kan de schoolfotograaf ook weer aan de slag op middelbare scholen. “De agenda stroomt vol, gelukkig maar want anders had ik echt een heel groot probleem gehad”, zegt Benny opgelucht. De leerlingen van ’t Carillon poseren ondertussen in alfabetische volgorde voor zijn camera. “Dan krijgen we nu Eefje. Schouders recht en lach mij maar uit. Wat een plaatje meid, mooi hoor!”

