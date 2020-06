Demonstratie 'Sluit Vion' bij slachterij in Boxtel, Farmers Defence Force laat zich niet zien

Foto: Ilse Schoenmakers Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Ilse Schoenmakers

Actiegroep 'Sluit Vion' heeft vrijdagmiddag gedemonstreerd bij de slachterij in Boxtel. Zo'n 30 actievoerders stonden bij het terrein van Vion en riepen leuzen als "Sluit Vion!" Ze willen dat het bedrijf tijdelijk op slot gaat vanwege de coronabesmettingen. Uit een recente steekproef blijkt dat een op de drie medewerkers besmet is met corona.

Ook Anne-Miep Vlasveld, Statenlid namens de Partij voor de Dieren in Brabant, was bij de demonstratie. "Het is niet te verantwoorden dat de slachterijen op volle toeren door blijven draaien, ondanks het aangetoonde gevaar van verspreiding van corona", zei ze.

Boeren van Farmers Defence Force hadden aangekondigd in te grijpen bij de demonstratie, maar lieten zich uiteindelijk niet zien. Ze gaven eerder aan te willen voorkomen dat de weg werd geblokkeerd door de actievoerders of dat de aanvoer van vee zou worden gehinderd.

De demonstranten werden per bus naar de slachterij in Boxtel gebracht. Ze stonden onder toezicht van de bewaking van Vion in een vak. De actievoerders wilden pamfletten overhandigen aan het personeel, maar dat mocht niet.

De demonstratie verliep rustig. Medewerkers van Vion konden gewoon het bedrijf betreden en verlaten.

'Minstens 14 dagen sluiten'

Mirjam Bemelmans, initiatiefneemster van de demonstratie, noemde het ongehoord dat de productie van vlees belangrijker is dan de gezondheid van de medewerkers en de inwoners van Boxtel. “Daarom willen we dat ze tijdelijk, minstens 14 dagen, gaan sluiten en dat alle mensen daar worden getest. We willen openheid over de stand van zaken. En ik denk dat arbeidsmigranten daar niet durven te zeggen hoe ziek ze zijn, omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen. Dat moet anders.”

De ondernemingsraad van Vion liet vrijdagmiddag in een persbericht weten dat hij niet achter de demonstratie staat. "In de afgelopen weken hebben we allemaal keihard gewerkt om te zorgen dat we veilig en gezond kunnen werken. Heel veel medewerkers doen elke dag extra hun best om hun collega’s te beschermen tegen een onzichtbare vijand, het coronavirus."

In het persbericht schrijft de OR verder: "Onze medewerkers trekken zich de negatieve publiciteit aan rondom hun werk bij de slachterij, de huisvesting en het vervoer. Vanaf het begin van de uitbraak van het coronavirus hebben wij gezorgd dat er elke dag vers voedsel in de winkel ligt, ook op verzoek van de overheid. (...) Wat ons betreft moeten we samen onze schouders er onder zetten, tegen het virus en voor het draaiende houden van de voedselvoorziening, ook voor al die gezinnen die hier een bijdrage aan leveren."

