Voettocht van Tilburg naar Den Haag om daar te worden weggestuurd

De drie reisondernemers die deze week van Tilburg naar Den Haag gelopen zijn om aandacht te vragen voor kleine zelfstandigen in de reisbranche, zijn weggestuurd van het Binnenhof. De politie dacht dat er een demonstratie was georganiseerd en dat mag zomaar niet.

De drie wilden met hun actie aandacht voor de kleine zelfstandige in de reisbranche, die van bijna geen overheidsregeling gebruik kan maken, terwijl ze bijna al hun inkomsten door corona zagen verdampen.

Drie dagen ongetraind lopen, van Tilburg naar Den Haag, om uiteindelijk voor niets in Den Haag te arriveren. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken was wel op het Binnenhof, zo werd gezegd, maar had geen tijd om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Of de heren de handtekeningen digitaal wilden sturen.

De aankomst op het Binnenhof in Den Haag kon een teleurstelling worden genoemd, maar dat lag niet aan de ruime hoeveelheid supporters die de mannen opwachtten. Het kwam door de politie, die dacht dat er een demonstratie was georganiseerd en dat mag zomaar niet.

Een van de lopers, Terry van den Berg uit Tilburg: "We kregen wat bossen bloemen en zijn het Binnenhof op gelopen om de petitie aan te bieden. Maar de politie dacht dat we aan het demonstreren waren. Dus werden we weggestuurd. Ik kon zelfs digitaal de handtekeningen niet meer doorsturen op het Binnenhof."

Toch hebben de drie mannen wel iets bereikt. Ze spraken kort met Jesse Klaver en met iemand van de PvdA. Die vertelde hen dat er een kans is dat ook de kleine zelfstandigen gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Dat is 4000 euro steun van de overheid voor gedupeerde ondernemers. Voor het eerst werd er deze week in de Tweede Kamer ook over de reisbranche gesproken. Zo is de voettocht van Tilburg naar Den Haag misschien toch niet helemaal voor niets geweest.

