Snelweg van 2000 jaar geleden gevonden bij aanleg riolering: ‘Het is de A73 uit de Romeinse tijd'

Het was puur toeval: bij de aanleg van riool werd in Cuijk een deel van een belangrijke Romeinse weg gevonden. De werkzaamheden werden stopgezet en de gemeente schakelde meteen archeologen in. Die kregen drie dagen om onderzoek te doen naar de vondst. Zaterdag wordt de weg weer onder de grond gestopt zodat er plaats is voor nieuwbouw. “Het liefst zou je alles bewaren, maar dat is niet altijd mogelijk”, vertelt archeoloog Nico van der Feest.

“We waren aangenaam verrast toen we deze weg zagen”, vertelt Nico. In 2017 werd een klein stukje verderop, in het centrum van Cuijk, een soortgelijke vondst gedaan. Bij rioleringswerkzaamheden werden resten van een Romeins beeld, luxe aardwerk en brokstukken van muurschilderingen gevonden. Ook waren er al kleine stukjes van deze weg te zien. “We hadden toen de stille hoop deze Romeinse weg te vinden. Dat hebben we nu alsnog gedaan, dus daar zijn we heel blij mee.”

De gevonden weg is volgens de archeoloog belangrijk. Hij wordt ook wel de A73 uit de Romeinse tijd genoemd. “Dit is een van de belangrijkste routes van Tongeren in België via Cuijk naar Nijmegen.”

"Je bent de eerste in honderden jaren die dit gaat bekijken."

Nico is blij met de vondst. “Het is eigenlijk ook wel spannend. Je bent de eerste die dit in honderden, of misschien zelfs duizenden jaren gaat bekijken. We proberen alle puzzelstukjes te vinden en bij elkaar te plaatsen, zodat je uiteindelijk het hele verhaal kan vertellen.”

De afgelopen dagen heeft Nico samen met twee andere archeologen en vijf vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie Cuijk onderzoek kunnen doen. Maar omdat de rioleringswerkzaamheden dwars door de Romeinse A73 heen zijn gegaan, was een groot stuk al weg. “Meestal kun je onderzoek doen voordat de bouw plaatsvindt, nu zit je er midden in. Dat komt niet vaak voor.”

“Alles wat we hier kunnen doen, hebben we nu gedaan. We hebben monsters genomen, foto’s gemaakt en de profielen van de weg vastgelegd op tekeningen.”

Archeoloog Nico van der Feest laat stukjes zien van de vondst:

Het onderzoek in het veld is na zaterdag voorbij. “We weten nu waar hij ligt, hoe hij er uitziet en wat de opbouw van de weg is. Je hoopt dat er over een jaar of honderd, als de technieken beter worden, nog een keer naar wordt gekeken. Dan kan er nog meer informatie uit worden gehaald”, zegt Nico.

