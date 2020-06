Het was weer kei warm in Brabant: thermometers konden het nauwelijks aan

De thermometer van Lianne Castelijns uit Bladel gaf 44 graden aan. vergroot

Nagenoeg overal in Brabant was het warmer dan dertig graden vrijdag. Een tropische dag dus. Alleen in de volle zon wordt het vaak nog veel warmer. Zo blijkt wel uit de honderden foto's die naar Omroep Brabant zijn gestuurd met extreme hoge temperaturen.

Ester Rutten - Goirle - 62 graden (sauna) vergroot

Bij Ester Rutten in Goirle gaf de thermometer van de sauna 62 graden Celsius aan. Buiten, want om te zweten had je de sauna niet nodig. Vorig jaar sneuvelde haar normale thermometer door de intense hitte op de warmste dag van het jaar.

Hanny van de Boogaard - Schijndel - 43 graden (tuin) vergroot

In Schijndel noteerde de thermometer van Hanny van de Boogaard 43 graden in het zonnetje.

Shanon van Veen - Oisterwijk - 44 graden (overkapping) vergroot

Met 44 graden onder overkapping was het bij Shanon van Veen in Oisterwijk ook erg warm.

Marinka Fransen - Bergen op Zoom - 30 graden vergroot

Marinka Franken haar thermometer hangt wat gunstiger en daardoor kwam het kwik bij haar in Bergen op Zoom niet verder dan een bescheiden dertig graden.

Annemiek Schouw-Bouwman - Zevenbergen - ?? graden vergroot

Hoe warm het bij Annemiek in Zevenbergen was, weten we niet, maar in ieder geval warm genoeg om even af te moeten koelen met de kinderen in het zwembad.

Evelien Mensick - Oirschot - 49 graden (zwembad) vergroot

Evelien Mensinck uit Oirschot wilde haar kinderen in het zwembad laten plonzen. Alleen tot haar schrik zag ze dat de rand van het bad 49 graden was. Ze heeft het een paar keer opnieuw gemeten omdat ze het niet kon geloven. Gelukkig was het water een stuk koeler.

Arjan Weegenaar - Raamsdonksveer - 50 graden vergroot

Een thermometer tegen een zwarte muur, dat wil wel. In Raamsdonksveer werd door Arjan Weegenaar vijftig graden Celcius gemeten op zijn prachtige klok.

Annelies Fortuin - Klundert - 42,6 graden vergroot

Uit Klundert kwamen meerdere foto's van boven de 42 graden. Bij Annelies Fortuin was het ook al zo heet aan het begin van de vrijdagmiddag.

Tomek Marcelina Sredniawscy - Lage Zwaluwe - meer dan 30 graden vergroot

Bij Tomek Marcelina Sredniawscy in Lage Zwaluwe kon de thermometer het niet meer aan. De wijzer ging ver voorbij de dertig graden.

Kim Hikspoor - Helmond - 33,9 graden vergroot

De oude Omroep Brabant-thermometer kon de hitte van vrijdag wel aan. Kim Hikspoor uit Helmond noteerde er bijna 34 graden mee in de schaduw.

Lianne Castelijns - Bladel - 44 graden vergroot

Ook in Bladel, het oosten van Brabant werd het erg heet op de buitenmuur van Lianne Castelijns: 44 graden gaf de thermometer aan.