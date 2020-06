Noodweer losgebarsten in delen van Brabant, snikhete week eindigt opnieuw met ondergelopen straten

Wachten op privacy instellingen... Straat onder water in Rijen (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). Opnieuw veel neerslag ineens (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vison) Anja Bastiaansen zag het noodweer in de verte vanuit Made (Foto: Anja Bastiaansen). Volgende Vorige vergroot 1/4 Overstroomde straten in Rijen na hoosbuien

Na een snikhete week, viel er vrijdagavond in delen van Brabant een flinke hoeveelheid regen. In het midden en westen begonnen de eerste hoosbuien rond half zeven. Daarbij waaide het flink en viel ook hagel. Dit alles zorgde, net als vorige week, voor ondergelopen straten. Onder meer in Rijen staan wegen blank. Ook waaide op verschillende plekken in de provincie bomen omver.

Langzaam trokken de buien naar het noorden. Naast regen waren er ook windstoten en viel er hagel.

In de Reeshof in Tilburg spoot het water uit een putje.

In Etten-Leur kwam het met bakken uit de lucht.

Ook in het midden van Brabant, in de omgeving van Dongen, Tilburg en Rijen, viel in korte tijd een enorme hoeveelheid regen en kwamen hagelstenen naar beneden.

Op het spoor tussen station Gilze-Rijen en Tilburg viel een boom op het spoor, waardoor treinverkeer op dat traject onmogelijk werd.

Moeilijk te voorspellen

Vrijdag overdag was het nog tropisch warm met temperaturen boven de dertig graden. Het liet zich lastig voorspellen of de dag zou eindigen met regen en onweer. "De lucht is instabiel", legde weervrouw Diana Woei uit.

Vorige week nog, onstond door noodweer flinke wateroverlast Op dinsdag was het onder meer in Chaam raak. Op woensdag was met namen het zuidoosten aan de beurt.

