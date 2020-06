Overlast door noodweer: water in gang van ziekenhuis ETZ, files op snelwegen en ondergelopen straten

Opnieuw veel neerslag ineens, hier in Rijen (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vison) vergroot

Het ETZ in Tilburg, locatie Tweesteden, kampt met wateroverlast na de zware hoosbuien die eerder op vrijdagavond vielen. In de kelder en op de begane grond is water het ziekenhuis binnengekomen. Daar zijn geen verpleegafdelingen, laat een woordvoerder weten. "De zorg ondervindt hier geen hinder van."

Rond half zeven barstte enorm noodweer los boven delen van Brabant. In de regio Tilburg, bij het ETZ, kwam de regen met bakken naar beneden. WoordvoerdervWim Pleunis van het ziekenhuis geeft aan: "Het heeft enorm gehoosd in Tilburg. Daar ondervinden wij nu hinder van. Dat is jaren geleden ook al eens gebeurd. De brandweer is nu aanwezig om het water weg te pompen."



Het water kwam de gangen binnen, zie je in de video.

Ook iets verder naar het westen, in Rijen, viel in korte tijd heel veel regen. Daar kwam onder meer de straat Zaaren blank te staan. Een inwoner van het dorp vertelt: "De putdeksels en de kliko's dreven door de straten. Ik woon hier zeventien jaar, maar zo extreem heb ik het nooit gezien." Hij heeft niet het idee dat het water ook woningen is binnengelopen. "De huizen liggen wat hoger. Maar het stond wel tot aan de voortuinen."

Boom omgewaaid in Stormstraat

Een opmerkelijke foto kwam ook binnen uit de Stormstraat in Rijen.

De Stormstraat in Rijen (foto: John Kuijsters). vergroot

'Water loopt nu weg'

De brandweer is aanwezig in de ondergelopen straten in Rijen, maar hoeft het water niet weg te pompen. "Dit is de rand van het dorp. Het water loopt nu weg via de weilanden."



In de video zie je hoe de straten van Rijen in een rivier veranderden.

Op veel plekken in de provincie rijdt de brandweer uit en wordt stormschade gemeld.

De hevige regenval bezorgt ook automobilisten vrijdagavond op meerdere plekken hachelijke momenten. Onder meer op de A58, A27 en A2 ontstonden kortstondige files, omdat weggebruikers vol in de remmen gingen vanwege de hoosbuien. Een woordvoerder van de ANWB: "Er trokken echt hele zware buien over. Mensen raken dan echt een beetje in paniek."

Spontaan op de rem

Op de A2 bij Boxtel bijvoorbeeld, viel in korte tijd heel veel regen. Dat zorgde voor water op de weg, maar vooral werd het zicht tijdens de buien heel slecht, vertelt de woordvoerder: "Bestuurders gaan dan spontaan op de rem, waardoor files ontstaan."

Datzelfde gebeurde ook op de A27 bij Breda en op de A58 bij het knooppunt Batadorp.