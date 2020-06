Wolkbreuk veroorzaakt problemen op diverse plaatsen, bekijk de overlast in zeven foto's en een video

Hevige regen- en onweersbuien hebben vrijdagavond en -nacht veel overlast veroorzaakt in verschillende Brabantse gemeenten. Riolen overstroomden en kelders liepen onder water.

In Gilze viel vrijdag zo'n vijftig millimeter neerslag en in Eindhoven zelfs tachtig. "Dat is behoorlijk wat", vertelt Diana Woei van Weerplaza. "Het waren fikse buien. Zaterdag hebben we nog steeds te maken met wisselende wolkenvelden, maar ik verwacht dat die hier nu niet zo fors uitpakken. De meeste buien trekken over het noordoosten van Nederland. Desondanks kan er nog wel een enkele bui ontstaan, want de lucht is nog steeds onstabiel."