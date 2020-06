Winkelcentrum in Tilburg krijgt volle laag tijdens noodweer: 'Het stond hier helemaal blank'

Een laag water op de mannenafdeling van Shoeby (foto: Shoeby Men Heyhoef). vergroot

Toiletten die overstroomden, water dat door het plafond winkels in liep en stromend water over de vloer. Winkelcentrum Heyhoef in Tilburg kreeg vrijdagavond de volle laag tijdens het noodweer dat over de provincie trok.

"Vanaf een uur of zes werd het ineens donker, alsof het al tien uur 's avonds was", vertelt Linn van Velzen van de Shoeby-kledingwinkel in het winkelcentrum. "Dat was wel gek."

In deze video zie je hoe groot de wateroverlast in het winkelcentrum was:

'Het kwam via de riolering naar binnen'

Toen het noodweer losbrak, was Shoeby een van de winkels die schade opliep. De herenafdeling, om precies te zijn. "Er was veel water", vertelt ze. "Volgens mij kwam dit via de riolering naar binnen. We hebben met man en macht al het water uit de winkel gehaald. In het magazijn is wel wat schade, daar is de vloer aangetast. Maar met de kleding in de winkel is niks gebeurd. We zijn zaterdag dus gewoon weer open."

Linn was op het moment dat het water de winkel binnenkwam zelf aan het werk op de vrouwenafdeling. Die winkel bevindt zich naast de zaak voor de mannen. "Een collega die bij de mannenafdeling werkt, kwam naar ons toe om te vragen of we iets hadden waarmee hij het water naar buiten kon krijgen, omdat het daar helemaal blank stond."

Ze was op dat moment klaar met werken, maar Linn twijfelde geen moment en stak zelf ook de handen uit de mouwen. Ik had naar huis kunnen gaan en vrolijk naar hen kunnen zwaaien dat ik weg was, maar dat kun je niet maken. Dat is niet collegiaal. Dus heb ik hen meegeholpen om het water naar buiten te krijgen."

Vaker last van

Niet alleen bij Shoeby was het raak. "Verschillende winkels hadden veel last van de regen", vertelt Linn. Zo zag ze dat de Lidl-supermarkt sloot en dat bloemenwinkel Allure was getroffen. "Daar kwam het plafond naar beneden. Maar daar wisten ze, omdat ze hier vaker last van hebben, wel hoe ze moesten handelen."

"Het was weer raak, ja", verzucht Lilian die bij Allure werkt. "Dit was al de derde keer. Het is telkens hetzelfde probleem. Dit heeft te maken met een afvoerbuis die hier in het plafond is verwerkt. Daar heeft het mee te maken. Via het plafond kwam het water de zaak binnen."

Grote voordeel

Volgens haar is er geen sprake van grote schade. "Het enige geluk is dat dit aan de voorkant van onze zaak gebeurde. Dat is het gedeelte waar mensen binnenkomen, dat is een open stukje. Dus het was eigenlijk een kwestie van alles opzijschuiven en zorgen dat je de spullen beschermt die kwetsbaar zijn voor water. Elektronica opzij leggen en naar achteren brengen. Omdat dit bij ons al voor de derde keer gebeurde, wisten we wat te doen. Dat is het grote voordeel van de vorige keren. Daar hebben we van geleerd."

Ook bij Subway stond heel de zaak vrijdagavond blank, laat Iris Govers weten. "We hebben hier een roldeur en als het hard regent, komt het water daar onderdoor", legt ze uit. "Er stond echt een laag water binnen. We hebben met een trekker het water weg moeten trekken." De producten waren niet aangetast. "Die liggen achterin, gelukkig.'

Extreem

Ook vorige week liep de broodjeszaak waterschade op, tijdens de hoosbui die toen over de provincie trok. "Maar dat was minder heftig. Toen was het wel nat in onze winkel, maar niet zo extreem als vrijdagavond." Ik had de aankondiging van het slechte weer gezien en ik zag het ineens donker worden. Ik dacht dat het even een bui zou zijn. Maar gelukkig hebben we een goed team dat door weer en wind werkt. Ik ben echt trots op mijn mensen."

Verzekeraar Interpolis laat weten dat naar aanleiding van het noodweer driehonderd schademeldingen zijn binnengekomen. "Dit is 150 procent meer dan op een normale zaterdag", laat woordvoerder Joost van Buchem weten. "Veel meldingen komen uit Tilburg en Rijen."

Brabant is vaak de pineut met noodweer. Deze video legt uit waarom:

