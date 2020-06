Spaanse gazpacho - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekgerecht. Zaterdag hoorde je Harm van den Bisen van Hutten Catering. Hij maakte een verfrissende gazpacho.

In het Brabantse Uden teelt Bert van den Brand zijn typische tomaten: de bruine Kumato-tomaat met haar bijzondere, zoete smaak en l'Amuse trostomaatjes, waarvan het bijna jammer is om ze op te eten. Zo mooi! In zijn hypermoderne kas teelt Bert deze rassen het hele jaar door, natuurlijk op duurzame energie. En Bert teelt ook duurzaam, wat onder andere inhoudt dat plagen die voor de tomaat schadelijk zijn, zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden worden bestreden.