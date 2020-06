Ouders nemen verstandelijk beperkte Martin (7) mee uit instelling in Oisterwijk

De vermiste Martin. Foto's: Politie vergroot

De politie is op zoek naar de 7-jarige Martin Florian Den Hertog en zijn ouders. Martin is een jongen met een verstandelijke beperking. Hij verbleef vanwege een ondertoezichtstelling in een instelling in Oisterwijk. Tijdens een bezoek woensdag hebben zijn ouders hem meegenomen. Sindsdien is het drietal spoorloos.

De politie wil graag weten waar Martin is zodat hij de juiste zorg kan krijgen. Ook wil ze weten waar zijn ouders nu zijn.

Martin is 7 jaar oud, heeft een blanke huidskleur en kort blond haar met een scheiding links in zijn haar. Hij droeg een wit met rood gestreept T-shirt toen hij voor het laatst werd gezien. Martin is geboren op 11 november 2012.

Signalementen vader en moeder

Zijn vader is een 49-jarige man met een stevig buikje. Hij komt uit Australië en praat mogelijk met een accent. De blanke man is zo'n 1,90 meter lang. Hij droeg een beige lange broek, een roze T-shirt en bruine sandalen toen hij voor het laatst werd gezien.

De moeder van Martin is 34 en komt uit Rusland. De blanke vrouw is zo'n 1,70 meter lang en spreekt bijna geen Nederlands. Zij droeg een zwarte boek, een wit T-shirt met bedrukking en sandalen de laatste keer dat ze werd gezien.