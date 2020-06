Uitslaande brand in woonunit bij frambozenkwekerij in Gassel

Vanwege de brand werden verschillende hulpdiensten opgeroepen (foto: SK-Media). vergroot

In een woonunit bij een frambozenkwekerij aan de Turnhoutseweg in Gassel woedde zaterdagavond een uitslaande brand. Een man is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou volgens een ooggetuige zwaargewond zijn.

Het vuur werd rond halfelf ontdekt. Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, ook een traumaheli. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De bewoners van de andere woonunits hebben volgens een ooggetuige ergens anders de nacht doorgebracht.