Twee honden vallen mensen aan in Eindhoven, dieren in beslag genomen

Twee mensen zijn zaterdagavond in Eindhoven gewond geraakt nadat ze werden aangevallen door twee honden. Dit gebeurde rond zes uur in de Van Oldenbarneveltlaan. De dieren zijn in beslag genomen.

Janneke Bosch Geschreven door

"Waarom de honden precies hebben gebeten, is onduidelijk", zegt een woordvoerder van de politie. De slachtoffers hebben voornamelijk bijtwonden in hun armen. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Inbeslagname

Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk of de persoon die de honden bij zich had ook de eigenaar van de dieren is. De honden zijn in beslag genomen.