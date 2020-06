Veel hulpdiensten opgeroepen voor ongeval tussen wielrenners

Wielrenfiets in de kreukels (foto: Rico Vogels/SQ Vision) Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeval (foto: Rico Vogels/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Wielrenfiets in de kreukels (foto: Rico Vogels/SQ Vision)

Wielrenners zijn zondagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Malpie, in Valkenswaard. Ze botsten frontaal op elkaar. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

De botsing gebeurde in een flauwe bocht, toen een groep wielrenners uit Helmond van de ene kant, en een solo-renner van de andere kant kwam. Twee wielrenners konden elkaar niet meer ontwijken knalden op elkaar.

Pijn op de borst

Eén wielrenner raakte bij het ongeval gewond, hij was wel aanspreekbaar. Hij is met pijn op zijn borst naar het ziekenhuis in Geldrop gebracht.

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Verschillende politiewagens en ambulances kwamen naar de plaats van het ongeval. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.