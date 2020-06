Werkzaamheden aan de Kennedylaan in Eindhoven zorgen voor overlast

Verkeer dat Eindhoven in en uit wil over de Kennedylaan, moet de komende weken rekening houden met omleidingen en overlast. Er wordt onderhoud gepleegd aan een van de belangrijkste uitvalswegen van Eindhoven.

Verkeer dat de stad uit wil, kan van de Kennedylaan gebruik blijven maken, het wordt over de andere rijbaan geleid. Verkeer dat de stad in komt wordt omgeleid via de N2, de Tilburgseweg en de Ring, of via de A2/A67.