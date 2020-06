Mario vist handgranaat uit de Mark: 'Wat krijgen we nou weer?!'

De handgranaat die Mario Nuijten uit de Mark viste. (foto: Instragramaccount Wijkagenten_Breda_Oost) Volgende Vorige vergroot 1/3

"Ik dacht bij m'n eigen: wat krijgen we nou weer?!" Bredanaar Mario Nuijten dacht rustig te gaan magneetvissen aan de Markkade, maar niets bleek minder waar. Hij had ineens een handgranaat aan zijn hengel hangen. "Ik schrok wel even toen ik dat ding zag!"

De 64 -jarige Mario gaat een paar keer per jaar vissen bij het oude CSM-terrein aan de Markkade in Breda. Zondagmiddag dacht hij een onderdeel van een oude fiets op te vissen, maar het bleek te gaan om een handgranaat.

Zelf op de stoep gelegd

"Ik had in één keer dat ding aan de lijn en dacht bij m'n eigen: wat krijg ik nou weer aan m'n pet?," vertelt hij verbaasd. "Ik schrok wel even toen ik dat ding zag!" Hij liet de granaat niet aan de hengel hangen, maar haalde hem binnen. "Ik heb hem van de magneet gehaald en op de stoeprand gelegd."

Daarna belde Mario de politie. "Je moet vijfentwintig meter afstand nemen, zeiden ze toen." Toen besefte Mario dat het niet zo handig was om de granaat zelf van de hengel te halen. "Achteraf denk ik 'Wat een sukkel!'. Voor hetzelfde geld ontploft dat ding en was ik de lucht in gegaan. Ik stond er gewoon niet bij stil."

De handgranaat is door de Explosieven Opruimingsdienst op een nabijgelegen terrein tot ontploffing gebracht.