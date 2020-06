Auto botst tegen trein, maar bestuurder gaat ervandoor

Een auto is zondagmiddag rond kwart voor vijf op de overweg aan de Oosterhoutseweg in Rijen tegen een trein gebotst. De bestuurder gaf na de botsing gas en ging ervandoor.

Na de aanrijding bleef volgens de politie onder meer een bumper met Roemeens kenteken achter. De automobilist is kort daarna aangehouden in Tilburg. Agenten namen ook zijn auto in beslag. Of man gedronken had, wordt volgens de politie nog onderzocht.