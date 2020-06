Omroep Brabant, NOS en alle andere Regionale Omroepen wisselen nieuws uit op voorpagina's

Op de voorpagina van de sites en apps van Omroep Brabant, NOS en alle andere Regionale Omroepen wordt vanaf maandag het belangrijkste nieuws uitgewisseld. Zo kun je ervoor kiezen dat je op de voorpagina van Omroep Brabant de twee belangrijkste nieuwsonderwerpen van de NOS te zien krijgt. Andersom kun je op de site en app van de NOS het nieuws belangrijkste nieuws van twee Regionale Omroepen naar keuze zien.

De artikelen worden zonder aanpassingen rechtstreeks doorgeplaatst op de verschillende voorpagina’s. Voor de nieuwe functie moet je wel eerst je app updaten in de appstore van Google of Apple.

De dertien Regionale Omroepen en de NOS werken al langere tijd samen. Dit is een volgende stap in de samenwerking tussen de Regionale Omroepen en de NOS.

In deze tijden, waarin alles onder druk staat, is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot, volgens Van Kleef. “Met deze krachtenbundeling willen we nog meer betekenis geven aan de onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal.”

Volgens NOS-directeur Gerard Timmer is deze samenwerking erg gunstig voor de lezers. “Het publiek krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content.”