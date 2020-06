Botenverkoop door het dak door corona: iedereen wil rust en water

Natasja Strijland gaat vanuit de haven in Drimmelen een dagje varen met haar moeder en dochter. (foto: Thomas Wustman) vergroot

Nu door de coronacrisis reizen naar het (verre) buitenland er een stuk ingewikkelder op is geworden, zoeken vakantiegangers naar alternatieven. Je vakantiegeld bijleggen aan een bootje met buitenboordmotor, is voor velen een goede optie, zo blijkt.

Robin van der Steen is botenbouwer bij Whaly in Rijen. Hij maakt bootjes van 2 tot 5 meter van polyethyleen, een harde kunststof. Geen opblaasboten dus.

Normaal maakt hij er zo'n veertig per week. Maar de laatste tijd is het topdrukte: "Sinds begin mei werd het meer en meer. En de laatste tijd zitten we op 80 stuks per week. Meer dan een verdubbeling. De voorraden zijn al helemaal op. En de vakantie moet nog beginnen. Ik doe dit nu vijftien jaar, maar heb dit nog nooit meegemaakt."

Bouwvak

Marc-Jan Witte verkoopt de boten in zijn zaak in de haven van Drimmelen. Hij merkt dat de levertijden langer worden: "Een buitenboordmotor lever ik normaal na 2 a 3 dagen. Dat duurt nu drie weken. Tegen veel klanten moeten we al zeggen dat we pas na de bouwvak kunnen leveren."

In de video zie je Natasja Strijland. Ze gaat met haar moeder en dochter een dagje varen:

Van der Steen had dit nooit verwacht: "We dachten geen moment dat dit een goed jaar zou worden. Maar toen er gezegd werd tegen mensen dat ze thuis moesten blijven, dacht ik wel: ze willen er toch een dagje uit."

Waterland

Witte vult aan: "Dit is natuurlijk een uitje dat je nog mag doen. Er is nooit sprake van geweest dat je het water niet meer op mocht. Alles werd afgesloten, pretparken gingen dicht. Hoeveel water hebben we niet in Nederland? Dus mensen gaan het water op."

In de haven van Drimmelen heeft Witte zo'n 30 bootjes liggen. Te huur voor 100 euro per dag. Die zijn nu ieder weekend weg.