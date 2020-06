Niet alleen in Moergestel, maar ook in Kaatsheuvel volgende week al kermis

Archieffoto: Gerard Stolk/Flickr vergroot

De kermis in Kaatsheuvel begin juli gaat door. Dat bevestigt de gemeente Loon op Zand maandag aan Omroep Brabant. Het plan van de organisatoren is eerder op de middag goedgekeurd door de wethouder. Over de aanvullende maatregelen wordt later maandag meer duidelijk.

Ron Vorstermans Geschreven door

De Kaatsheuvelse kermis, die op 3 juli van start gaat, werd aanvankelijk geannuleerd vanwege de coronacrisis. Eerder werd al duidelijk dat ook de kermis in Moergestel definitief doorgaat. Daarmee had de kermis in Moergestel de landelijke primeur.

Race tegen de klok

Toen vorige week duidelijk werd dat kermissen na 1 juli onder strikte voorwaarden door kunnen gaan, wilde gemeente Loon op Zand een van de eerste kermissen van de zomer worden.

De organisator van de kermis moest daarom vorige week met een uitgebreid plan komen. Op dat plan moest de gemeente meteen een ‘go’ kunnen geven. Tijd voor grote aanpassingen was er niet of nauwelijks. De kermis doorschuiven was met het strakke kermisschema geen optie.