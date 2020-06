Race tegen de klok voor kermis in Kaatsheuvel: 'Het wordt een heel erg spannende dag'

Archieffoto. vergroot

Nu blijkt dat er vanaf 1 juli weer kermissen mogen plaatsvinden, is het in enkele gemeentehuizen alle hens aan dek. Bijvoorbeeld bij de gemeente Loon op Zand, dat in een race tegen de klok onverhoopt de kermis in Kaatsheuvel probeert te realiseren. De deadline? Minder dan 24 uur.

Ron Vorstermans Geschreven door

De Kaatsheuvelse kermis zou op 3 juli plaatsvinden, maar werd door de coronacrisis geannuleerd. Nu sinds duidelijk is dat kermissen na 1 juli onder strikte voorwaarden door kunnen gaan, kan de gemeente Loon op Zand een van de eerste kermissen van de zomer worden. Maar naast heel veel haken en ogen, is er vooral heel weinig tijd om volgende week vrijdag een coronaproof kermis te kunnen laten starten.

24 uur voor een plan

De organisator van de kermis moet namelijk deze week met een uitgebreid plan komen. De deadline voor dat plan is morgen, op vrijdag dus. Op dat plan moet de gemeente dan meteen een ‘go’ kunnen geven – tijd voor grote aanpassingen is er niet of nauwelijks. De kermis doorschuiven is met het strakke kermisschema geen optie.

"Ja, het wordt morgen een heel erg spannende dag."

Kortom: als er binnen 24 uur geen goedgekeurd plan ligt, gaat het hele feest niet door. Slecht nieuws voor de gemeente, horeca, kermisexploitanten en natuurlijk de inwoners.

“Ja, het wordt morgen een heel erg spannende dag”, zegt woordvoerder Anneke van der Vleuten van de gemeente Loon op Zand. “Na de persconferentie van de minister-president woensdagavond zijn wij meteen benaderd door de organisator van de kermis. Het verzoek was duidelijk: kijken wat er mogelijk is. Wij hebben als gemeente onze eigen verzoeken teruggestuurd.”

'Verantwoordelijke manier'

En die verzoeken liegen er niet om. “De organisatie moet nu met een plan komen, maar dat klinkt veel simpeler dan het is. Het plan is van veel factoren afhankelijk”, zegt Van der der Vleuten. In het plan moet onder meer staan hoe de anderhalve meter kan worden gewaarborgd, hoe de aanwezigen kunnen reserveren, hoe de gezondheidscheck wordt verricht én hoe de toegang tot de kermis wordt geregeld terwijl ook de horeca bereikbaar blijft.

"Die voorwaarde is alvast getackeld."

Een factor is in elk geval geregeld: de vergunning. Gisteren impliceerde de minister-president dat grote evenementen nog niet in juli konden plaatsvinden, omdat het weken duurt voordat er een vergunning kan worden verleend. “Maar in het geval van kermissen in zo’n vergunning doorlopend, dus die voorwaarde is alvast getackeld”, aldus Van der Vleuten.

De kermis in Loon op Zand is nu belangrijker dan normaal, weet ook de gemeente. Met name de kermisexploitanten vallen bijna om en staan te springen om omzet. Van de Vleuten: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ondernemers een zetje in de rug krijgen. In deze tijden van tegenslag is het hard nodig. Het dorp moet gaan leven en horeca moet weer opleven. Maar goed, dat moet wel op een verantwoordelijke manier.”

Andere kermissen in juli

Naast Loon op Zand zijn er veel meer Brabantse kermissen in juli. De kermis in Best is de eerste van het stel, maar die gaat niet door. “Te kort dag”, aldus de gemeente. Het Eindhovense Park Hilleria eind juli ‘wil wel, maar kijkt nog wat er mogelijk is’. Tilburg wil halverwege juli een terugkeer van de kermis realiseren, maar hoe precies weet de gemeente pas volgende week. Of de kermissen in Moergestel en Maashees doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk .

LEES OOK: