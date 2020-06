Blijdschap maar ook grote zorgen bij sectoren die mogen versoepelen vanaf 1 juli

Goed nieuws voor kermisexploitanten. vergroot

Dat de coronamaatregelen voor sauna's, kermisexploitanten, touringcarbedrijven en de evenementenbranche versoepeld worden, betekent niet dat de zorgen voorbij zijn. De eerste reacties voor deze sectoren zijn vooralsnog behouden. Want valt de schade van de afgelopen maanden nog wel in te halen?

Kermisexploitanten zijn dolblij. Dankzij versoepelde coronamaatregelen mogen ook de kermissen na 1 juli open. Rolph Dols, kermiswethouder van Tilburg, is zeer verheugd. “Dit scenario is een verrassing, maar dit heel belangrijk voor de exploitanten en de bonden. Met hen hebben we de afgelopen maanden intensief contact gehad over het hoe of wat. Dit is volgens iedereen een superpositief scenario.”

Toch is het volgens Dols tweeledig. “Er zijn nu in aantallen gen beperkingen meer, maar er moet worden voldaan aan anderhalve meter. Niet iedere attractie zal daar evenveel moeite mee hebben. Ik heb daarover al met exploitanten gesproken. Nu ben ik vooral blij dat we meer ruimte krijgen, vervolgens gaan we kijken hoe we die ruimte het beste kunnen benutten om kermissen in steden weg te zetten.”

Sauna's

De Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) hoopt dat de financiële schade in hun sector enigszins beperkt blijft nu de sauna's per 1 juli open mogen. "Maar ondernemers zullen nog steeds creatief moeten zijn om niet dieper weg te zakken. Met de huidige regels is de bezettingsgraad in sauna's zo'n 40 tot 50 procent. Dus we lijden nog steeds flinke schade", zegt voorzitter Jos Keizer.

Muziekfestivals

Voor festivalorganisatoren is het nog maar de vraag of de versoepelingen daadwerkelijk goed nieuws zijn. “Het klinkt leuk, maar het is voor ons echt niet uitvoerbaar om iedereen anderhalve meter afstand te laten houden”, zegt Caily Mikkers van Front of House, een Brabants festivalcollectief.

“Je kan niet van bezoekers verwachten dat ze 1,5 meter afstand houden. Het is niet te handhaven. Net als dat ze dan niet mogen meezingen of schreeuwen.” Zij verwacht daarom niet dat er in augustus of september festivals georganiseerd worden. “Je krijgt ook nog met lokaal bestuur te maken. Als een gemeente het risico niet durft te nemen, krijg je de vergunning niet.”

Touringcarbedrijven

Hilbert Michel van Koninklijke Busvervoer Nederland is erg blij met het feit dat touringcars weer mogen gaan rijden in hun volle capaciteit. “Ik denk dat de meeste ondernemers heel blij zijn en zin hebben om weer aan de slag te gaan. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel zorgen. De touringcars hebben vanaf maart tot en met juni stilgestaan terwijl dit normaal gesproken de periode is dat ze de meeste omzet draaien. Dat ze nu mogen vervoeren, betekent natuurlijk niet dat iedereen meteen de touringcar instapt. Maar het begin is er in ieder geval.”

Evenementenbranche

De evenementenbranche is tevreden met het schrappen van het maximum aantal bezoekers bij het organiseren van zakelijke bijeenkomsten. Tegelijkertijd worden vraagtekens gezet bij de financiële gevolgen van de anderhalvemeter-maatregelen, meldt EventPlatform Nederland in een reactie op de versoepeling van de maatregelen.

Betaald voetbal

De Brabantse voetbalclubs zullen naar verwachting blij zijn met het besluit van het kabinet. Het is alleen nog de de vraag hoe het spelen met publiek op 1,5 meter precies in z’n werk zal gaan. Er zijn nog de nodige vraagtekens rondom het spelen met een (deels) gevuld stadion. Hoe komen de fans bijvoorbeeld binnen en hoe gaan ze het stadion ook weer uit. En de grote hamvraag: als een deel van het stadion gevuld gaat worden, wie mag er dan naar binnen?

De Brabantse clubs konden daar woensdag nog niet op reageren, maar willen de komende dagen afwachten hoe het kabinet, de KNVB en alle betaald voetbalclubs hierover denken om tot een gezamenlijk besluit te komen. Burgemeester Jorritsma zei woensdagavond dat het een 'dilemma' voor hem is hoe om te gaan met betaald voetbal in zijn stad. Spreekkoren en zingen blijft namelijk verboden.