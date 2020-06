Kermisbond zet gemeenten onder druk: 'Zo snel mogelijk weer naar de kermis'

Archieffoto vergroot

De kermisbond gaat druk uitoefenen op gemeenten om zo snel mogelijk weer kermissen toe te laten. Het liefst op vrijdag 3 juli al, in Best. Dat zou de eerste kermis van het jaar moeten zijn in Brabant. En later die week ook in Kaatsheuvel, Maashees en Moergestel. Nu ook kermissen vanaf 1 juli weer van start mogen, kan de kermisbond niet wachten om weer te beginnen.

Directeur van de Kermisbond Jan Boots heeft woensdagavond met verbazing zitten kijken naar de persconferentie waarin premier Rutte nieuwe versoepelingen aankondigde. Dit ook wat betreft kermissen. Vanaf 1 juli mogen ze weer, mits de gemeente een vergunning afgeeft. “Ik had het niet verwacht, dat hij dit zou zeggen. Ik had het niet aan zien komen.”

De kermis in Best staat in principe dus als eerste op het programma. Daarna volgens Kaatsheuvel, Maashees en Moergestel. Al is het nog de vraag of de gemeenten die kermissen op tijd door willen laten gaan, zegt Boots. “Maar om dat mogelijk te maken oefenen we als bond de nodige druk uit."

Het is volgens hem noodzakelijk dat de kermissen snel weer van start kunnen gaan. “Meer dan de helft van het kermisseizoen hebben we al gemist. Het moet echt zo vlug mogelijk op gang komen.” En wat de exploitanten betreft, kan dat ook, denkt hij. “Hun bedrijf stond stil, de inkomsten stonden stil maar de uitgaven gingen door. Iedereen staat in de startblokken hoor.”

