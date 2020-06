Tilburger opgepakt voor bedreigen van regeringsleden op sociale media

Een 55-jarige man uit Tilburg is zaterdagochtend thuis opgepakt omdat hij wordt verdacht van het bedreigen van twee regeringsleden. Beide bewindslieden hadden aangifte gedaan. Dat meldt de politie maandag.

De verdachte is na verhoor vrijgelaten. Hij blijft verdachte in deze zaak. Wie de man precies bedreigd heeft laat de politie niet weten. Volgens de politie gaat het om landelijke bewindslieden, wat betekent dat het om ministers of staatssecretarissen moet gaan.