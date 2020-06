Pinnende vrouw kijkt plots in de loop van een wapen: overvaller in beeld

Even snel wat geld pinnen om boodschappen te doen en dan staat er ineens een man met een vuurwapen achter je. De dertig euro boodschappengeld van een vrouw grist hij uit de sleuf van de geldautomaat en gaat ervandoor. Herken jij deze dader?

Overvallen worden als je geld opneemt om nog even wat laatste boodschappen te doen. Het overkwam een 43-jarige vrouw op zondagavond 19 april op de Westermarkt in Tilburg. Plotseling staat er een man achter haar met een vuurwapen in zijn hand. De vrouw schrikt enorm en verstijfd van schrik. De dader maakt misbruik van die situatie en grist het geld uit de sleuf.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de overvaller te werk gaat. Ook is een glimp van zijn gezicht op te vangen, al heeft hij wel zijn capuchon strak aangetrokken. Na de beroving maakt hij zich uit de voeten. Volgens de politie rende man via de Statenlaan weg en daarna verder de wijk in. De vrouw blijft in shock achter en heeft nog weken last van nachtmerries.