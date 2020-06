Aanstormende trein raakt auto, bestuurder rijdt gewoon door maar laat kentekenplaat achter [VIDEO]

Met je auto geraakt worden door een aanstormende trein en dan gewoon doorrijden. Het gebeurde afgelopen weekend bij een spoorwegovergang in Rijen. Een andere automobilist filmde de botsing met zijn dashcam. Te zien is hoe de witte auto veel te dicht bij het spoor staat, terwijl de spoorbomen al dicht zijn omdat er een trein nadert.

De wagen staat vóór de gesloten spoorboom op de overgang van de Oosterhoutseweg in Rijen. Even later raast de trein met hoge snelheid voorbij. Dan wordt duidelijk dat de auto is geraakt en er flinke schade is aan de voorkant van het voertuig. De bumper hangt half los en er liggen brokstukken op het wegdek.

Bumper met Roemeens kenteken

Volgens de politie verloor de auto even verderop ook de bumper met Roemeens kenteken. Kort daarna is de automobilist aangehouden in Tilburg. Agenten namen ook de auto in beslag. Of de man gedronken had, wordt volgens de politie nog onderzocht.