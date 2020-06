Gewelddadige overvaller na zeven jaar toch nog bestraft? Verdachte opgepakt voor zaak uit 2013

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een gewelddadige overval die zeven jaar geleden werd gepleegd aan de Clovislaan in Eindhoven. Een 27-jarige man uit Helden is dinsdagochtend thuis opgepakt.

Vorige week maakte de politie bekend nieuwe aanknopingspunten in de zaak te hebben . “We hebben nieuwe informatie ontvangen, waardoor de zaak is heropend. Die tip leidt ons naar de omgeving van de gemeente Peel en Maas", zei een politiewoordvoerder eerder.

De recherche doet nog verder onderzoek naar de zaak. In eerdere opsporingsberichten werd gesproken over meerdere daders, de politie kan niet zeggen of er ook andere verdachten in beeld zijn. De 27-jarige verdachte uit Helden zit voorlopig vast voor verder onderzoek.