Agenten slaan geen millimeter over bij doorzoeken van terrein van topcrimineel Jan B.

Agenten doorzoeken het terrein van Jan B. in Hulten dinsdag millimeter voor millimeter. De man die eerder wapens leverde aan de Amsterdamse onderwereld, werd dinsdagochtend in alle vroegte van zijn bed gelicht vanwege wapenbezit. Daarna werd het terrein afgezet. Tientallen agenten doorzoeken het perceel.

Het huis van B. is een soort niemandsland. Het ligt midden in een weiland, zonder directe buren. Het wordt omringd door sloten, een stuk spoor en dichtbegroeide heggen. Je kunt hier makkelijk ongezien je gang gaan.

Agenten met prikstokken doorzoeken het huis en perceel nauwgezet. Mogelijk zijn zij op zoek naar luiken van verborgen ruimtes. "We zoeken naar alles", meer wil een politiewoordvoerder niet zeggen. Het terrein is afgezet met zwarte schermen, om pottenkijkers weg te houden.

Magneten

Ook alle sloten rondom en in de buurt van het perceel worden al urenlang doorzocht met metaaldetectoren. Agenten slaan geen stukje over. Elk verdacht object wordt met een magneet boven water gehaald door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Of de politie wat heeft gevonden, wordt pas later deze week bekendgemaakt.