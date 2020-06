50 jaar varen met heteluchtballonnen in Nederland: 'Een echt West-Brabants verhaal'

Heteluchtballonen varen over West-Brabant. vergroot

De eerste keer dat er in Nederland een heteluchtballon opsteeg, was op 24 juli 1970. En dat kwam door gashandelaar Jan IJzermans uit Ulvenhout, die zo'n ballon goed kon gebruiken als vliegend reclamebord. Een expositie over 50 jaar luchtballonnengeschiedenis is vanaf woensdag te zien in Breda. Dit is in het pand van een andere pionier in de Nederlandse moderne ballonvaart: Ad Haarhuis, ook wel Ad Ballon.

Ballonvaart bestaat al veel langer dan 50 jaar, maar dat waren vooral ballonnen die vooraf werden gevuld met gas, zoals helium of waterstofgas. Stijgen met die zware katoenen gasballonnen was een kwestie van het lossen van gewichten en dalen het openzetten van een ventiel zodat er gas ontsnapte.

Nylon

Maar in de jaren zestig werd in Amerika een nieuw type ballon uitgevonden, die deels was gemaakt van een nieuw soort lichte stof: nylon. Een gasbrander boven de mand verwarmde de lucht in de ballon, waarmee het stijgen en dalen werd geregeld. "Hoe sterker de brander, hoe makkelijker je in de lucht kunt blijven. En nylon is een product dat de temperatuur goed vast kan houden en is erg licht", vertelt Ad Haarhuis, van het bedrijf Ad Ballon Ballonvaart.

Haarhuis is enthousiast over de tentoonstelling: "Het is net zoals je een oud fotoboek openslaat en alle herinneringen weer boven komen. Nostalgie. In de vijftig jaar is er in de ballonvaart echt heel veel gebeurd en verder verbeterd. We hebben hier ook de allereerste Nederlandse heteluchtballon liggen, waarmee nog steeds wordt gevaren."

Ballonvaarder John Schoone vertelt over de tentoonstelling

Wachten op privacy instellingen...

Het bedrijf van Ad Haarhuis heeft afgelopen maanden bijna helemaal stilgelegen door de coronacrisis, waardoor varen met passagiers onmogelijk was. De ondernemer bleef overeind door in kosten te snijden en nieuwe dingen te proberen. Door een verdere versoepeling van de coronamaatregelen start Haarhuis binnenkort met nieuwe ballonvaarten met passagiers.

Ad haarhuis (foto: Raoul Cartens) vergroot

Zakenman Jan IJzermans zag in de jaren zestig in België voor de eerste keer een heteluchtballon varen. Hij was daar als vertegenwoordiger van het bedrijf Benegas, dat gas verkocht aan boerenbedrijven om de stallen te verwarmen. Hij zag vooral mogelijkheden om zo'n ballon als vliegend reclamebord te gebruiken. Ook 50 jaar later is zo'n reclametekst op de nylon zijkant voor ballonvaarders een belangrijke inkomstenbron.