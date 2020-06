Mistmachine voorkomt niet dat voor 60.000 euro brillen worden gejat: 'Wisten waar ze moesten zijn'

Foto: Van Wely. Foto: Optiek Van Wely Foto: Optiek van Wely Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Van Wely.

Er werd maandagnacht voor de vierde keer ingebroken in de brillenzaak van Diederik van der Heijden in Roosendaal. Zo'n zestig dure merkbrillen werden meegenomen, bij elkaar goed voor 60.000 euro. ''Ze zullen de afgelopen dagen vast in de optiek zijn geweest om te kijken waar de duurste brillen lagen."

Madhavi Raaijmakers1 Geschreven door

Diederik nam het Roosendaalse familiebedrijf Optiek van Wely tien jaar geleden over. Het was altijd een vader-zoonbedrijf, maar toen de familie er niet meer mee verder kon, stapte Diederik erin. ''We hebben sinds die tijd al vaker inbrekers gehad'', vertelt hij gefrustreerd. ''Daarom hadden we goede maatregelen genomen. Helaas hebben de dieven toch een zwakke plek kunnen ontdekken.''

Voorbereid

Volgens Diederik waren de twee daders erg goed voorbereid. ''Ze hadden een grote kei bij zich en beukten daarmee meerdere keren tegen het raam. Het glas barstte uiteindelijk en de dieven klommen zo naar binnen. Toen ze eenmaal in het pand waren, liepen ze recht op de brillen van Cartier af.''

Binnen ging uiteindelijk wel een speciale mistgenerator aan. ''Zodra dat apparaat merkt dat er beweging is in het pand, zorgt het voor een dichte mist. Hierdoor kunnen inbrekers lastiger zien wat ze doen.''

Ondanks de dichte mist, wisten de dieven nog een tweede lading zonnebrillen te bemachtigen. Ze sloegen een vitrine met zonnebrillen van het merk Dita kapot. De prijzen van die brillen liggen tussen de vierhonderd en de vijfhonderd euro.

Naast de waarde van de gestolen brillen is er ook nog de schade aan pand. Daar baalt eigenaar Diederik ontzettend van. ''Er zit een groot gat in de gietvloer op de plek waar ze de steen naar binnen hebben gegooid. We hebben het pand drie jaar geleden helemaal opgeknapt. Zo mooi als het voor de inbraak was, gaat het niet meer worden. Dat is gewoon ontzettend jammer.'' In totaal zegt Diederik dat de schade rond de 75.000 euro is.

Omdat de inbrekers zo goed voorbereid waren, gaat Diederik er vanuit dat ze wat voorwerk hebben gedaan. ''Ze zullen de afgelopen dagen vast in de optiek zijn geweest om te kijken waar de duurste brillen lagen'', zegt hij.

Dubbele inbraak

Maandagnacht werd ook ingebroken in een brillenzaak in Bavel. Diederik kent de eigenaar van de zaak en heeft hier goed contact mee. Hij heeft zelf geen idee of er een verband is tussen de twee zaken. Ook de politie is nog aan het onderzoeken of de inbraken met elkaar te maken hebben.