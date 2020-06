Buurtschappen Zundert vegen plan van tafel voor alternatief bloemencorso

Bij de bekendmaking eind maart, dat het bloemencorso van Zundert niet doorging vanwege de coronacrisis, werd gesproken over een alternatief bloemencorso. Het idee was dat de twintig buurtschappen levensgrote tableaus zouden gaan maken van schilderijen van Vincent van Gogh, maar maandagavond hebben de twintig buurtschappen dat plan van tafel geveegd.

Geen corso en ook geen alternatief corso in de vorm van dahlia-tableaus. Het corsobestuur van Zundert kreeg maandagavond geen instemming van de buurtschappen. Die buurtschappen kwamen maandagavond bij elkaar in het gemeentehuis van Zundert om te praten, te discussiëren, over een alternatief bloemencorso. Het plan voor het tikken van enorme dahlia-tableau's werd van tafel geveegd, omdat de buurtschappen vooruit willen kijken naar het jaar 2021.