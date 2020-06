Hilvarenbeek haalt gevaarlijke verkeersdrempels weg: 'Blij dat ze weg zijn'

De drempels zijn wegehaald vergroot

De gevaarlijke verkeersdrempels op De Vrijthof in Hilvarenbeek zijn weggehaald door de gemeente. Het waren geen grote drempels, maar toch vielen er verschillende mensen over. Twee mensen zijn zelfs in het ziekenhuis terecht gekomen. Een vrouw heeft haar heup gebroken en een man heeft er een hersenschudding aan over gehouden.

Jeanne Verhoeven was de ongelukkige die haar heup brak toen ze viel over een van de drempels. “Ik ben blij dat ze zijn weggehaald. Ik was al bang dat er nog meer mensen over zouden vallen. Gelukkig ziet de gemeente nu ook in dat ze gewoon gevaarlijk zijn.”

Maar waarom?

De gemeente heeft in een schriftelijke reactie aan Jeanne laten weten niet helemaal te begrijpen waarom mensen nu eigenlijk over de drempels vallen. “De drempels voldoen aan de richtlijnen die behoren bij het stapvoets rijden van het gemotoriseerde verkeer. De fietsers kunnen via de vrije ruimte naast de drempel gelijkvloers passeren en ze hebben een witte kleur die afwijkend is van de kleur van de rijbaan. Desondanks vinden we de verkeersveiligheid van de fietsers belangrijk, waardoor we dit besluit hebben genomen”, aldus de gemeente.

Er is al lange tijd discussie over de drempels. De monumentencommissie gaf eerder al een negatief advies, toch besloot de gemeente de drempels er wel neer te leggen. Of er in de toekomst nog andere drempels worden neergelegd, die minder gevaarlijk zijn, is nog niet bekend.