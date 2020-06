Helmond Sport-coryfeeën houden hart vast voor toekomst club, maar hebben hoop

Het rommelt alweer bij Helmond Sport en dat doet pijn bij oud-spelers van de club. Maandag stapten algemeen directeur Leon Vlemmings en de twee bestuursleden van Helmond Sport op. Ze deden dit,omdat het nog altijd niet is gelukt om een multifunctioneel stadion neer te zetten.

"In het belang van Helmond Sport hebben het bestuur en algemeen directeur van Helmond Sport besloten om de weg vrij te maken voor andere mensen”, zo lieten zij weten.

Die 'nieuwe' mensen waren snel gevonden. Hoofdsponsor Philippe van Esch en Ari de Kimpe keren terug in het bestuur. De nieuwe koers is direct duidelijk: ''Het is honderd procent de bedoeling dat er een nieuw stadion komt'', vertelt Van Esch.