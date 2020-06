Stadiondebacle leidt tot per direct opstappen van directeur en bestuur van Helmond Sport

Algemeen directeur Leon Vlemmings en de twee bestuursleden van Helmond Sport, stappen per direct op. Het drietal maakte maandag hun aftreden bekend, nadat een impasse was ontstaan rond de de zogenoemde sport- en beleefcampus de Braak waarbij Helmond Sport een centrale rol zou gaan spelen. Dat ambitieuze project liep met de gemeente en scholenkoepel OMO, maar Helmond Sport trok de stekker eruit.

De eerste divisieclub zou een nieuw stadion 'krijgen', centraal op die campus. Eind vorige maand besloot Helmond Sport na jaren van overleg om ermee te stoppen. De club moest zelf anderhalf miljoen in het plan steken en vond dat in deze onzekere coronatijden onverantwoord .

Die 'nieuwe' mensen zijn inmiddels gevonden. Hoofdsponsor Philippe van Esch en Ari de Kimpe keren terug in het bestuur. De nieuwe koers is direct duidelijk: ''Het is honderd procent de bedoeling dat er een nieuw stadion komt'', vertelt Van Esch. ''Er is door het vorige bestuur goed werk gedaan, maar zij zijn niet tot een oplossing gekomen."