Een jaar vertraging voor nieuwe Helmondse sportcampus na opstappen Helmond Sport

Voor het gemeentehuis hing een supportersvlag van Helmond Sport. (Foto: Alice van der Plas)

Een jaar vertraging en anderhalf miljoen euro aan extra kosten. Dat is volgens twee wethouders van de gemeente Helmond de voorlopige schade van de beslissing van Helmond Sport om niet langer mee te doen aan de bouw van een nieuw stadion en daarbij horende sportcampus.

De gemeenteraad kwam woensdagavond extra bijeen om te praten over de beslissing van Helmond Sport niet langer mee te doen aan het miljoenenproject. De voetbalclub gaf vorige week aan geen solide basis te hebben om door te gaan met het nieuwe stadion.

Alternatief ontwikkelen

Behalve een nieuw stadion, zouden er onder meer sportvelden voor sportverenigingen en schoolkinderen komen. Het Dr.-Knippenbergcollege was al begonnen met de bouw van een nieuwe school op De Braak voor 1700 leerlingen.

"Het kan nog steeds een succes worden", zegt sportwethouder Harrie van Dijk, die vertrouwen blijft houden in een sportcampus op De Braak. "We gaan een alternatief plan ontwikkelen. Maar de vertraging zal ongeveer een jaar zijn."

De gemeenteraad van Helmond vergadert over Helmond Sport (Foto: Alice van der Plas)

'Het is zonde'

En er zullen ook financiële gevolgen zijn, volgens de wethouder van Financiën Serge van de Brug. "Er zijn flinke investeringen gedaan voor niks. Er ligt een plan, dat niet gebruikt kan worden. Dat betekent anderhalf miljoen aan extra kosten en dat is zonde."

Beide wethouders spraken nogmaals hun teleurstelling uit over de beslissing van Helmond Sport om zich terug te trekken na een mislukte bemiddeling. De discussie over het nieuwe stadion heeft in februari tot een crisis geleid in het bestuur van Helmond Sport en er zijn bestuursleden opgestapt.

Bemiddeling geheim

De gemeenteraad wilde meer openheid over hoe de bemiddeling is gelopen. Raadsleden mochten inmiddels enkele vertrouwelijke stukken inzien, maar mochten daar woensdagavond niet over debatteren.

"Hoe moeten we dit verantwoorden aan de burgers", vroeg Stef Stevens van D66 zich af. "Het gaat om miljoenen aan belastinggeld." De gemeente Helmond had 25 miljoen euro gereserveerd voor het nieuwe sportpark. "We kunnen heel moeilijk onze controlerende rol vervullen", zegt Nathalie Peijs van de PvdA. "Maar dat is altijd een beetje geweest in dit dossier."

Besloten vergadering volgt

De gemeenteraad gaat nu een besloten vergadering houden om vrijelijker te kunnen debatteren over wat er mis ging met het nieuwe project op De Braak.