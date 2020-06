Kunstwerk brengt een ode aan het leven bij Paterskerk

Wachten op privacy instellingen... Het kunstwerk 'De hoogte in" van Maarten Baas Volgende Vorige vergroot 1/2 Kunstwerk brengt ode aan het leven

Een gloednieuw kunstwerk met de naam 'De hoogte in' doet dat ook letterlijk bij de Paterskerk in Eindhoven. Deze week is het met kranen geplaatst in opdracht van uitvaart organisatie Dela. Het kunstwerk is gemaakt door ontwerper en kunstenaar Maarten Baas, die aan de Design Academy in Eindhoven studeerde. " Wij geloven dat kunst veel toevoegt aan deze plek", zegt Dela-directeur Enzo Doeve.

Het begon met een krabbeltje op papier, zegt Maarten Baas. "Ik had een paar ideeën, maar toen had ik een klein krabbeltje van precies dit beeld en toen ik het liet zien, was iedereen enthousiast. Het gaat er natuurlijk om dat het niet alleen letterlijk iets hoger is, maar ook het spirituele."

Terugkijken op je leven

"Als je terugkijkt op je leven dan zijn het vaak minder de grote wapenfeiten die er toe doen, maar meer de kleine momentjes als met je gezin om tafel, of een avondje met vrienden. Dat soort dingen geven kleur aan je leven. En eigenlijk is dit een ode aan dat soort momenten, met zijn allen even rond de tafel, wat letterlijk tot hemelse hoogtes heeft geleid", zegt Maarten Baas over de betekenis van zijn ontwerp.

Voor Dela-directeur Enzo Doeve is het ook belangrijk dat het kunstwerk is gemaakt door iemand die iets heeft met de stad Eindhoven. Bovendien past het kunstwerk precies bij wat wij uit willen stralen. "Je hebt hier natuurlijk de voormalige Paterskerk die iets spiritueels heeft, maar dit kunstwerk heeft ook iets spiritueels maar dan op een lichtvoetige manier."

Het klopt

Doeve is zeer tevreden over het eindresultaat. "Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp en dan hoop je dat het allemaal ook klopt. En dat doet het!"

Ook Maarten Baas is tevreden: "Ik vind het er heel mooi bij staan, nu het gras er omheen nog laten groeien en dan is het helemaal af."