Helmond krijgt nieuw stadhuis van ruim 36 miljoen euro

Het Huis van de Stad in Helmond (afbeelding: Kraaijvanger Architects).

De gemeenteraad van Helmond heeft dinsdagavond met een ruime meerderheid vóór de bouw van een nieuw gemeentehuis gestemd. Alleen de fracties van het CDA en Helder Helmond stemden tegen de plannen. Het complex moet in 2023 af zijn en komt op de plek van het huidige stadskantoor in Helmond aan de Weg op den Heuvel.

De zogeheten klimaatplafonds in de plannen zorgden voor veel discussie in de Helmondse gemeenteraad. Die waren namelijk niet mee begroot in het originele ontwerp. Wethouder Harrie van Dijk moest daarom om een half miljoen extra budget vragen, bovenop het krediet van 36 miljoen euro. Dat kreeg hij van de raad, maar het Huis van de Stad mag nu geen cent extra kosten.

Door het installeren van de veel besproken klimaatplafonds wordt het gebouw klimaatneutraler, maar niet substantieel. Voor Nathalie Peijs van de PvdA is dat lastig uit te leggen. “Er zijn genoeg panden in Helmond die hierop heel slecht scoren. Voor een kleine verbetering op een al zeer groen pand geven we nu vijf ton uit.” Het is een gevoel dat bij veel van de tegenstemmende fracties leeft, maar de PvdA ging wel overstag.

D66-raadslid Stevens is duidelijk: “Deze relatief kleine investering verdient zich snel terug. De energiekosten zijn nu laag, maar die worden vanzelf hoger en dan verdienen we dat half miljoen sneller terug. Later besparen we zelfs.” Volgens Thomas Tuerlings van GroenLinks is er nog een voordeel: "In Venlo hebben ze deze plafonds ook en daar is het ziekteverzuim onder de werknemers teruggelopen."

Rentevrees

Het CDA vreest echter dat de vaste lasten van het Huis van de Stad over enkele jaren tonnen hoger uitvallen dan nu begroot. "De rente is nu heel laag, bijna nul procent. Alleen wie zegt dat dit zo blijft?" vraagt Pieter Vervoort. "Op korte termijn zal die rentestijging er niet komen, maar stel het wordt over twintig jaar één of misschien wel drie procent. Dat zijn forse stijgingen bij bedragen van 36 miljoen."

Daarnaast vindt Vervoort het ook niet gepast om in deze tijd zulke bedragen uit te geven. "Door de coronacrisis staan we aan de vooravond van forse bezuinigingen. Ik vind het onverantwoord." Wethouder Harrie van Dijk betwist dat: "De gemeente Helmond zit nu over vier panden verspreid. Die kosten gezamenlijk al meer dan de lasten op het nieuwe kantoor. En dan is dat nog exclusief de renovaties en verduurzaming die nodig zouden zijn."

Bijzonder ontwerp

Het ontwerp van stadskantoor is bijzonder te noemen. De vloeren en constructie van het voorste deel van het huidige stadskantoor worden hergebruikt. Achter dit deel komt een vergelijkbaar gebouw. De twee gebouwen worden verbonden met een trappenhuis en hoge vergaderzaal die uitkijkt op het park. Het dak en de gevel bevatten enorme glaspartijen. Voeg daar twee brede toegangstrappen aan toe en je krijgt een heel licht en open geheel.

De binnenkant van het stadskantoor (afbeelding: Kraaijvanger Architects). vergroot

Het nieuwe stadskantoor is verder flexibel in te richten. Grote delen van het Huis van de Stad kunnen indien nodig verhuurd worden. Tegelijkertijd is bijbouwen in geval van ruimtegebrek ook mogelijk. Zelfs extra etages met appartementen zijn een optie. Het definitieve ontwerp moet over een jaar klaar zijn. Duidelijk is wel dat in de gevel een verwijzing naar het textielverleden van Helmond komt.

Samen

De Helmonders zelf mogen zelf ook een beetje meebeslissen, want zij worden in september betrokken bij de herinrichting van het plein voor het nieuwe stadskantoor. Ook wil de gemeente voor bijeenkomsten zalen in het pand verhuren aan verenigingen en bedrijven. Zelfs de raadszaal kan beschikbaar worden gesteld volgens de wethouder.

Hij is trots en blij dat de raad voor het nieuwe 'superstadhuis' heeft gestemd. "Het is een historische dag en een beslissing die we voor een duur van veertig jaar nemen."

De noordkant van het Huis van de Stad. (afbeelding: Kraaijvanger Architects) vergroot