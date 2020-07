Auto in lichterlaaie onder carport in Nuenen

De auto brandt onder de carport (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) De auto ging in vlammen op (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/3 De auto brandt onder de carport (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

Een auto is dinsdagnacht in vlammen opgegaan in Nuenen. De wagen stond onder een carport. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

Janneke Bosch Geschreven door

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning aan de Papenvoortse Heide. Maar de auto was niet meer te redden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Handdoek

Naast de uitgebrande auto werd een handdoek gevonden, in de hoek waar de brand is begonnen. Die is waarschijnlijk is gebruikt om de auto mee in brand te steken.

De politie onderzoekt de zaak. Rondom de woning hangt een aantal bewakingscamera's waar wellicht het ontstaan van de brand op te zien is.