Lachgasverkoper overvallen in Geertruidenberg

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een lachgasverkoper is dinsdagnacht van onder meer zijn lachgas beroofd in Geertruidenberg. Hij werd volgens de politie bedreigd met een vuurwapen of iets daarop leek.

Janneke Bosch Geschreven door

De gewapende overval gebeurde op de Standhazensedijk in Geertruidenberg, rond kwart over twaalf 's nachts. Het zou gaan om mogelijk drie daders, die allemaal een bivakmuts of capuchon droegen.

Na de overval sloegen ze op de vlucht. Ze gingen er in een kleine auto vandoor.

De politie doet onderzoek naar de zaak.

Wachten op privacy instellingen...