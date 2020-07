Ferdie is extra blij dat zoon op 1 juli is geboren: 'Nu heb ik vijf weken extra verlof'

Eveline en Ferdie met hun baby Sven (links) en Shannon en Kevin met hun baby Xavi (rechts). vergroot

Blij zijn ze allemaal, de ouders bij wie er afgelopen uren een baby is geboren. Maar net voor of na juist middernacht kan een groot verschil maken. Vijf extra weken verlof namelijk.

"Ik dacht eerst alleen, als het kind maar gezond is, maar naarmate 1 juli dichterbij kwam, hoopte ik dat het na die datum geboren zou worden. Nu heb ik mooi extra tijd om voor ons kind te zorgen", vertelt een trotse Ferdie van Gils in het MoederKind centrum in Bergen op Zoom.

'Meer genieten'

In bed ligt Sven op de borst van zijn moeder, Eveline van Ham. "Hij is vanmorgen om tien voor negen geboren en woog 4490 gram", vertelt ze met een brede glimlach. "Met de nieuwe regeling kunnen we lekker meer genieten samen."

Eveline en Ferdie met hun baby Sven vergroot

Het extra partnerverlof is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG-wet). Dat is goed nieuws voor het hele gezin, want met de komst van een baby verandert er veel. Voor 1 juli kreeg de partner maximaal een week verlof. Vanaf 1 juli mag de partner vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, tot een totaal van zes weken. Dat mag tot zes maanden na de geboorte. Tijdens het extra verlof wordt maximaal 70 procent van het loon doorbetaald.

Shannon en Kevin met hun baby Xavi vergroot

Iets minder geluk

Ook in een andere kamer Bravis Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom straalt iedereen van geluk. Hier ligt Xavi, die afgelopen zaterdag te vroeg geboren werd. Xavi woog 2230 gram en ligt met een mutsje op in zijn wiegje. "Hij doet het goed en we hopen dat Xavi later een goeie voetballer wordt", hoopt de gelukkige moeder, Shannon Bury. "We vallen net buiten de nieuwe regeling, maar tegen een gezond kind kan niks op, dan maakt die extra vrije dagen niks uit", zegt de trotse vader Kevin van Haperen. "Ik hoop dat we snel naar huis mogen zodat we van zijn korte verlof nog samen kunnen genieten" vult Shannon aan.